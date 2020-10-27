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الثلاثاء، 27-10-2020 01:04 م

إعادة دراسة مبادئ القبول الموحد الجديدة

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي، الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس " محمد خير"  أبوقديس تطبيق المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد، والتي أقرها المجلس سابقاً لن يكون على طلبة الثانوية العامة الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة، والذين سيلتحقون بالجامعات الأردنية في بداية العام الجامعي المقبل 2021 / 2022.

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وأكد المجلس، أن السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تحتاج إلى تطوير وبما يتلائم مع متطلبات العصر، حيث إن المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد، والتي تم إقراراها سابقاً تحتاج إلى إعادة دراسة نظراً لوجود بعض الإشكاليات الفنية، والزمنية التي قد تعترض عملية التطبيق على أرض الواقع.


وقال، إن إقرار هذه المبادئ بصيغتها النهائية يحتاج إلى مزيد من الوقت، والدراسة، والتشاركية في اتخاذ القرار مع الجهات ذات العلاقة بقطاع التعليم العالي الأردني مثل وزارة التربية والتعليم والجامعات الأردنية، إضافةً إلى الاستعانة بآراء أصحاب الاختصاص والخبرة من الأكاديميين والتربويين.


 




 

 


 

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