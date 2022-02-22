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الثلاثاء، 22-02-2022 03:05 م

إعادة فتح طريق دير أبي سعيد – الزمالية في إربد

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الوكيل الإخباري - أعادت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، فتح طريق دير أبي سعيد – الزمالية أمام حركة المرور إثر إتمام معالجات أولية لمشكلة الانهيارات التي تعرض لها واستدعت إغلاقه منذ أواخر كانون الثاني الماضي حفاظاً على السلامة العامة.اضافة اعلان


وقالت مدير أشغال محافظة اربد رحاب العتوم، إن كوادر الأشغال عملت على تركيب قواطع إسمنتية "نيوجرسي" في المواقع الخطرة من الطريق التي جرى توسعة أجزاء منها في المسافات المحتاجة، إضافة إلى وضع إشارات تحذيرية على مسار الطريق.

وبينت أن الطريق لا يزال بحاجة إلى تفتيت عدد من الصخور على سفح الجبل المحاذي لها، وهو ما سيتم إنجازه بعد انتهاء موسم الشتاء، مشيرة إلى أن لجنة الإنشاءات والانهيارات في وزارة الأشغال كشفت على الطريق وأجرت دراسات جيولوجية للتربة لغاية إجراء حلول جذرية لمشكلة الانهيارات.

وبينت العتوم، أن الطريق التي يربط بين لواءي الكورة والأغوار الشمالية بطول نحو 6 كيلومترات، مدرجة للتعبيد على موازنة محافظة إربد للعام الحالي، لافتة إلى أنه سيجري إعادة تأهيل مسافة 2 كيلو متر منها بشكل كامل.

 




 

 


 

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