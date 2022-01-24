ارتفاع تخزين السدود الرئيسية الى 96.1 مليون م3

الوكيل الإخباري

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- قالت وزارة المياه والري إن الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة منذ بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاثنين الى 39.4% من المعدل السنوي طويل الامد البالغ 8.1 مليار م3، و ان اعلى نسبة هطول خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت في اربد / محطة ام قيس (27,6) ملم.وأوضحت أن تخزين السدود الرئيسية الكلي ارتفع الى 96.1 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 82.5% من طاقتها الكلية البالغة (336,4) مليون م3.وحول معدلات الهطول بينت أن محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظات العاصمة عمان معدل هطول خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ (6,3) ملم، البلقاء (14,8) ملم ،مأدبا (3,4) ملم ،الزرقاء (4,2) ملم ، جرش (6,4) ملم، المفرق (2,5) ملم، اربد (12,7) ملم، عجلون (21,8) ملم، فيما لم تسجل محافظات الجنوب الكرك والطفيلة ومعان والعقبة أية هطولات خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونوهت الوزارة إلى أنه ونتيجة لتوقعات حدوث الانجماد فإنها تناشد الجميع الى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي ، والتأكد من حماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد وكذلك الابتعاد عن مجاري السيول والاودية.