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الأربعاء، 14-07-2021 07:34 م

إعلان أماكن مصليات عيد الأضحى - أسماء

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الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة راعت في تجهيز المصليات الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، للوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة، ضاعفت عدد المصليات في المساجد الجامعة والساحات الخارجية لتفادي التزاحم وتحقيق التباعد الجسدي، حرصا على سلامة المصلين.اضافة اعلان


وأضاف أن الوزارة أعلنت على موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، أماكن مصليات العيد، وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة.


لمعرفة الأماكن (انقر هنا)

 




 

 


 

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