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الثلاثاء، 31-05-2022 07:40 م

إعلان نتائج مسابقة تحدي القراءة العربي بدورتها السادسة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن نتائج مسابقة "تحدي القراءة العربي" بدورتها السادسة على مستوى الأقاليم، وذلك خلال حفل نظمته الوزارة في مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.

وقال مندوب وزير التربية مدير إدارة التعليم العام نبيل الحناقطة، خلال الحفل، إن الوزارة حرصت على إيلاءِ المسابقة منذ انطلاقتها كل رعاية واهتمام إيمانا منها بأهمية القراءة، في عصر يتسارع فيه فيض المعارف والعلوم حتى أصبحت القراءة ضرورة مُلحة من ضرورات الحياة لمواكبة تطورات الحياة.

وأضاف أن مشاركة الوزارة في المسابقة لهذا العام هي الأكبر، إذ خاض منافساتها مليون وربع المليونِ طالب وطالبة، بإشراف 7678 معلماً ومعلمة في 3836 مدرسة.

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