إعلان هام من "الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية" لكافة المزارعين

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية ( جباكو) عن رغبتها باستدراج عروض من مزارعين لزراعة أصناف مختلفة من الفلفل (هنغاري، حار، حلو، بلوكي أحمر، فيدرانا) للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يكون التوريد ابتداء من 20 تشرين الثاني 2023 ولغاية 30 نيسان 2024.

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وبينت الشركة أنه تبلغ الكمية المتوقع التعاقد عليها (8000) طنا، حيث ستقوم الشركة بتقديم البذور وتقديم دعم نقدي مسترد للمساهمة في تكاليف الزراعة لمساعدة المزارعين على الزراعة التعاقدية وفق المواصفات التصديرية.



وأضافت أنه ستكون آلية العمل مع المزارعين وفق نظام (السعر الأدنى المضمون MGP) وهو مبدأ تشاركي ما بين الشركة والمزارعين حيث تعتبر الشركة المزارعين شركاء في الأعمال، بحيث تضمن لهم كلفة انتاجهم كسعر أدنى مضمون لهم مقابل كل المنتجات المطابقة للمواصفات التصديرية، وتشاركهم بنسبة من صافي أرباح الشركة الناتجة عن بيع منتجاتهم في الأسواق الأوروبية والعالمية بنسبة (50% - 50%) أو العمل بنظام السعر الثابت السابق العمل به الموسم السابق.



وقالت إن على المزارعين المهتمين في التعاقد مع الشركة التواصل على العناوين التالية: عبر الواتساب على الرقم 00962796167254

أو على ايميل [email protected]