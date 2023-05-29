إغلاق طرق في بيرين والأزرق بسبب الأمطار والانهيارات الترابية

الوكيل الإخباري- أغلقت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، طريق مرحب_مدخل قرية الرياض بسبب انهيارات ترابية على جانب الطريق وتجمع مياه الأمطار التي سقطت بشكل غزير نتيجة الأحوال الجوية التي تؤثر على المملكة حاليا.

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وقال رئيس البلدية وهبي الزواهرة في تصريح صحفي، إن كوادر دائرة الأشغال الهندسية/قسم الصيانة والحركة قامت بالتعامل صباح اليوم، مع هذه الانهيارات وإزالتها وتحويل مسار المياه عن الطريق وتقوم حاليا بأعمال تنظيف العبارة في المنطقة من الأتربة المتجمعة نتيجة السيول وتنظيف جوانب الطريق من الحجارة الكبيرة المتساقطة.



ودعا المواطنين الى الحذر أثناء السير على الطرقات خلال هذه الأحوال التي ينتج عنها غبار كثيف وتدني مدى الرؤية على الطرق.



من جهة أخرى، اكد رئيس بلدية قضاء الازرق يحيى زين الدين، أن كوادر البلدية تتعامل حاليا مع تجمعات كبيرة للمياه في بعض المناطق نتج عنها إغلاق بعض الطرق نتيجة مداهمة السيول لها بعد تعرض مناطق البلدية لأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

وأوضح انه لم يتم تسجيل أي حوادث خطرة، وان كوادر البلدية تقوم حاليا بفتح الطرق المغلقة وتحويل مسارات المياه، داعيا المواطنين الى تجنب مناطق تجمعات الأمطار والسيول وجوانب الأودية والإبلاغ عن أي حادث أو طلب المساعدة فورا.