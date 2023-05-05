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الجمعة، 05-05-2023 01:51 م

زراعة إربد تبدأ باستقبال طلبات الاستفادة من مشروع الآبار المنزلية

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الوكيل الاخباري - بدأت مديرية زراعة محافظة إربد باستقبال طلبات الاستفادة من مشروع الحديقة المنزلية حفر آبار تجميع مياه الأمطار الممول من موازنة مجلس محافظة إربد المخصصة للقطاع الزراعي اعتباراُ من يوم أمس الخميس .

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وحددت المديرية عدداً من الشروط الواجب توفرها في قطعة الأرض المراد شمولها في المشروع تتضمن عدم استفادة المتقدم من مشاريع وزارة الزراعة سابقاً وأن تكون قطعة الأرض داخل حدود البلديات وداخل التنظيم وعدم وجود آبار جمع مياه أو خزانات مياه تجميعية بغض النظر عن الجهة المنفذة لها وأن لا تقل المساحة المطلوبة عن 500 متر مربع للمالك الواحد.


وتضمنت الشروط توفر بناء في قطعة الأرض المراد شمولها لغايات تجمع مياه الأمطار وأن تتوفر فيها أرض قابلة للزراعة في محيط البئر لا تقل عن 300 متر مربع، كما أجازت الشروط شمول القطعة المتجاورة للمالك الواحد التي تحقق الحد الأدنى من المساحة المطلوبة وهي 500 متر مربع للاستفادة من المشروع .


ودعت الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع مراجعة قسم المشاريع في مديرية الزراعة وإحضار صور عن سند التسجيل ومخطط الأراضي وهوية الأحوال المدنية.
وقال رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، إن المجلس بإقراره إجراء مناقلات لصالح مشروع الحديقة المنزلية التي تتضمن حفر آبار حصاد مائي “آبار تجميع مياه الأمطار” تنفذ من خلال مديريات الزراعة من شأنه الإسهام بتخفيف أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة خصوصاً خلال فصل الصيف.


وأضاف بني هاني، أن مشروع تمكين الأسر المنتجة من خلال حفر الآبار المنزلية يستهدف إنشاء 500 بئر مع نهاية العام الأول من دورته الحالية يستفيد منها عدد مماثل من الأسر ما يسهم بتحسين اقتصادياتها بتوفير مياه الشرب لها من جهة واستخدام جزء منها في الزراعة المنزلية .


وأشار بني هاني إلى أن المجلس وضع على خطته الاستراتيجية الاستمرار بهذا المشروع وصولاً لإنشاء 5000 بئر تجميعي خلال دورته الحالية توفر حوالي 200 ألف متر مكعب من مياه الشرب والمياه الصالحة للزراعة المنزلية.


ولفت إلى أن كل مستفيد من هذا المشروع سيحصل على مبلغ 1500 دينار لهذه الغاية ضمن معايير ومحددات تراعي توزيعها على ألوية المحافظة التسعة، موضحاً أنه لا يحق لمن استفاد من مثل هذا المشروع مسبقاً عن طريق أي جهة أخرى أن يستفيد منه.


 




 

 


 

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