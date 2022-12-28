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الأربعاء، 28-12-2022 12:28 م

مركز تدريب المياه يعقد دورات تدريبية متخصصة

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري مؤخرا عدة دورات تدريبية متخصصة في مركز تدريب المياه.

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وقالت الوزارة إن الدورة الأولى عقدت في مجال اختيار صيانة وتشغيل المضخات حيث تم اشتملت الدورة إلى التدريب العملي والنظري وقد شارك بالدورة بالاضافة إلى موظفي سلطة المياه موظفي شركة مياهنا بالإضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص ومشاركين من المملكة العربية السعودية.

 

وأضافت أن الدورة الثانية عقدت في مجال تقليل الفاقد لموظفي شركة مياهنا بالإضافة إلى موظفي سلطة المياه، وعقدت المرحلة الرابعة لدورة تكنولوجيا اللحام بمشاركة موظفي سلطة المياه وشركات المياه بالاضافة الى سلطة وادي الأردن.


كما عقدت الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل المقاولين في مجال الوصلات المنزلية حيث شارك فيها 17 مقاول من منتسبي نقابة المقاولين الأردنيين، وعقدت دورة تدريبية في مجال التحول الإلكتروني وتطبيقاته في قطاع المياه لموظفي سلطة المياه. 


كما سيستمر مركز تدريب المياه خلال العام القادم 2023 بتقديم الدورات التدريبية المتخصصة بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المتميزة على مستوى قطاع المياه.

 




 

 


 

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