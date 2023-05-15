إغلاق مخبزين ومطعم في إربد لمخالفتها الشروط الصحية

الوكيل الإخباري -

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أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة بمحافظة إربد، اليوم الاثنين، مخبزين ومطعما لمخالفتها الاشتراطات الصحية ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية.جاء ذلك خلال جولة نفذتها اللجنة برئاسة مساعد محافظ إربد عمر القضاة، ومشاركة ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبلدية إربد والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية الصناعة والتجارة.وجرى خلال الجولة التي شملت مناطق دوار العيادات الخارجية ودوار المدينة الصناعية، تحرير 8 مخالفات متصلة بسلامة الغذاء وطرق عرضه وتحزينه، و مخالفتين تتعلقان بالبيئة و مخالفتين حول تجاوز سقوف سعرية لمواد تموينية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية بحق 4 بائعين متجولين يعرضون بضائع بحرم الشوارع دون ضوابط صحية.