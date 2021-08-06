الجمعة 06-08-2021
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الجمعة، 06-08-2021 06:36 م

إغلاق مخبز مخالف للشروط الصحية بالأغوار الشمالية

إغلاق


الوكيل الإخباري - أغلقت لجنة الصحة والسلامة بلواء الأغوار الشمالية اليوم الجمعة، مخبزاً في الشونة الشمالية لمخالفته الشروط الصحية .

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وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية رئيس اللجنة الدكتور علي الحوامدة ، إن إغلاق المخبز جاء أثر ثبوت استخدامه في العجين مياه خزانات مكشوفة ومعرضة للتلوث .
وأشار إلى أنه تم توقيف أحد القائمين على إدارة المخبز، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الى حين تصويب المخالفة .


وأكد الحوامدة، أن الجولات التفتيشية الرقابية مستمرة على جميع المحال التجارية بكافة أنواعها لضمان سلامة المواد الغذائية، داعياً إلى ضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة.


 




 

 


 

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