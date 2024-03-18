إفطارات للنزلاء وذويهم في سجن ماركا - صور

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم، أولى اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، والتي تنظمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك.



وجمعت مأدبة الإفطار الأولى اليوم، نزلاء مركز إصلاح وتأهيل ماركا مع ذويهم وأفراد أسرهم، في أجواء رمضانية، عبَّرت عن النهج الإنساني الذي توليه مراكز الإصلاح إهتماماً خاصاً ضمن برامجها التأهيلية للنزلاء.

اضافة اعلان

















