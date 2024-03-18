الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إفطارات للنزلاء وذويهم في سجن ماركا - صور

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الإثنين، 18-03-2024 10:40 م

إفطارات للنزلاء وذويهم في سجن ماركا - صور

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم، أولى اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، والتي تنظمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك. 

 وجمعت مأدبة الإفطار الأولى اليوم، نزلاء مركز إصلاح وتأهيل ماركا مع ذويهم وأفراد أسرهم، في أجواء رمضانية، عبَّرت عن النهج الإنساني الذي توليه مراكز الإصلاح إهتماماً خاصاً ضمن برامجها التأهيلية للنزلاء. 

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