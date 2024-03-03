جولات رقابية 24 ساعة .. الغذاء والدواء تعلن عن خطتها استعدادا لرمضان

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن خطتها الرقابية والتوعوية الخاصة بشهر رمضان المبارك والتي باشرت تنفيذها على مدار الشهور الأخيرة استعدادا لشهر رمضان وبما يضمن انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين.

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وأشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، إلى أن الخطة تضمنت سلسلة إجراءات استباقية مبكرة ومسوحات ميدانية شاملة للمستودعات الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وتدقيق الوثائق الرسمية اللازمة، إضافة إلى مسوحات للمخابز الكبرى ومحال بيع العصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية وأماكن تخزين التمور ومنتجاتها لمتابعة جاهزيتها ومدى تطبيقها الاشتراطات الصحية اللازمة سواء للبيع المباشر للمواطنين أو التوزيع والتأكد من بطاقة بيان لغايات تتبع المنتجات بعد توزيعها.



وتهدف الخطة، وفق مهيدات إلى تكثيف عمليات المراقبة والتتبع للتأكد من إلتزام المنشآت بتطبيق الإشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية أو الأغذية التي تشهد استهلاكًا متزايدًا خلال شهر رمضان بما فيها اللحوم والدواجن بنوعيها المجمد والطازج والألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات والمشروبات والعصائر الرمضانية والحلويات الرمضانية والقطايف.



وأضاف، أن الحملات الرقابية المكثفة تستهدف كافة المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها مع الاستهداف الحثيث للمنشآت التي تشهد إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان بما في ذلك المطاعم الشعبية ومطاعم الوجبات السريعة ومطاعم المناسبات والتواصي والمحامص ومحال بيع اللحوم والدواجن المجمدة والملاحم ومحال بيع وإعداد الحلويات ومحال بيع القطايف ومحال بيع المشروبات والعصائر ومحال بيع الألبان والأجبان والمواد التموينية والمولات والأسواق الكبرى والموائد الرمضانية ومحال بيع الأغذية بالجملة والمستودعات.



ولفت مهيدات إلى أن الخطة تنظم توزيع كوادر الرقابة والتفتيش على مدار الأربعة وعشرين ساعة ضمن برنامج خاص للمناوبات الصباحية والمسائية لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية وعملية جمع العينات من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري في مختبرات المؤسسة من قبل الفنيين المناوبين ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف وسائل التواصل والتعامل معها بالسرعة الممكنة، مشددًا على أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة.



إلى ذلك أضاف مهيدات أن الخطة تضمنت برنامجا خاصا بالتوعية لتثقيف المستهلكين والقائمين على المنشآت الغذائية بأفضل الممارسات وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت، مشيرا إلى أن المؤسسة أطلقت شهر كانون الثاني العام الماضي 2023 حملة توعوية استعدادا لشهر رمضان المبارك بهدف ضمان توفير غذاء آمن وسليم، تشمل سلسلة جلسات وورش توعوية مستمرة يتجاوز عددها حتى تاريخه 35 ورشة موجهة للقطاعات المستهدفة ، إضافة إلى ورش مخصصة لقطاع الشاورما والمنشآت السياحية وذلك من خلال فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة لتسليط الضوء على المخالفات الأكثر تكرارا وتسجيلا خلال رمضان الماضي والتثقيف بأفضل الممارسات لتفاديها والحد من تكرارها خلال رمضان المقبل.



وأكد مهيدات على أن الحملة تأتي استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها في محافظات المملكة كجهة رقابية وطنية تعمل على ضمان سلامة ومأمونية غذاء المواطن.

وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] والواتس أب على الرقم 0795632000.