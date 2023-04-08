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السبت، 08-04-2023 05:33 م

إقبال شعبي على الفعاليات الرمضانية في عجلون

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الوكيل الإخباري - تشهد الفعاليات الثقافية والليالي الرمضانية في محافظة عجلون إقبالا وحضورا شعبيا كبيرا

وقال مدير ثقافة المحافظة سامر فريحات اليوم السبت، إن هذه الفعاليات والأنشطة تسهم في تطوير الحراك الثقافي في المحافظة وتنشيطه.

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وأضاف فريحات أن برنامج فعاليات اليوم التي تنطلق الساعة العاشرة مساء، يشتمل على معرض منشورات لوزارة الثقافة، وألعاب شعبية تراثية لجمعية المستقبل، وقراءات قصصية للأطفال لفرقة كفاية عوجان، وعرض فلكلوري تراثي لفرقة الساحل، وحفل غنائي للفنان ماجد زريقات، ومعرض صناعات حرفية ابداعية، ومنتجات للجمعيات الخيرية المشاركة بفعاليات الرمضانية


 




 

 


 

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