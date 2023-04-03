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الإثنين، 03-04-2023 10:36 م

"ثقافة عجلون" تُطلق أنشطتها الرمضانية الخميس

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الثقافة في محافظة عجلون عن إطلاق فعالياتها الرمضانية ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وقال مدير الثقافة، سامر فريحات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الاثنين، إن برنامج الفعاليات الذي سيتم إطلاقه، سيتضمن معرض منشورات لوزارة الثقافة، وألعابا شعبية وتراثية، وكرنفالات أطفال ومسابقات، وفرقة إنشاد ديني وقراءات قصصية للأطفال، ومسرح دمى -غابة السعادة، ومعرض صناعات حرفية إبداعية ومنتجات الجمعيات الخيرية.

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