صناعة وتجارة عجلون تحرير 28 مخالفة منذ بداية رمضان

الوكيل الاخباري - حررت مديرية صناعة وتجارة عجلون منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم، 28 مخالفة منها 25 مخالفة عدم إعلان الأسعار و 3 مخالفات تجاوز السقوف السعرية.

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وقال مدير الصناعة والتجارة في المحافظة المهندس ماجد حداد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن كوادر الرقابة الميدانية تقوم بجولاتها المستمرة الصباحية والمسائية على الأسواق لمتابعة التزام التجار والباعة بالاشتراطات الصحية وعدم احتكار السلع والالتزام بالسقوف السعرية.



وأكد حداد أهمية تعاون المواطنين مع الفرق الرقابية والإبلاغ عن أية ملاحظة أو شكاوى من الباعة والتجار عبر الصفحة الرسمية للمديرية والبحث دائما عن البدائل للسلع التي هو بحاجتها.

