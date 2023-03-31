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الجمعة، 31-03-2023 06:44 م

مطالبات بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق بعجلون

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الوكيل الإخباري-  طالب عدد من أبناء محافظة عجلون الجهات الرقابية والصحية بتكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأسواق والمحال التجارية للاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان.

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وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أهمية إعطاء أولويه للمواد التموينية المعروضة وآلية تخزينها وخاصة التي تشهد طلبًا وتداولاً متزايدًا خلال شهر رمضان بما فيها اللحوم والدواجن سواءً الطازجة والمبردة والمجمدة والألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات والعصائر والمشروبات والحلويات الرمضانية.


ودعا رئيس فرع جمعية البيئة بكفرنجه محمد سالم الخطاطبه إلى ضرورة التركيز على المحال التي تقوم برفع الأسعار ولا تلتزم بالسقوف السعرية، مبيناً أن رفع الأسعار يكبد المواطنين أعباء إضافية إلى جانب المستلزمات الأساسية خلال الشهر الفضيل.


وأكد محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامه الدكتور قبلان الشريف، أنه لن يتم التهاون مع المخالفين أو محتكري السلع وهناك برنامج مناوبات مكثف على مدار الساعة من أجل التأكد من سلامة الغذاء بالإضافة إلى تنظيم العملية المرورية والتسهيل على المواطنين خلال الشهر الفضيل .


وقال متصرف لواء كفرنجة الدكتور عطا الله النويقة، إن لجنة الصحة والسلامة العامة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء والجهات المعنية تعمل على تنفيذ جولات رقابية ميدانية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والسقوف السعرية.

 

 

 

 




 

 


 

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