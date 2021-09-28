إقبال كبير على خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الوكيل الإخباري - شهد المتجر الإلكتروني في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الذي يقدّم خدمة التوصيل المنزلي، إقبالا كبيرا من المواطنين خلال 4 أيام منذ إطلاق الخدمة، بحسب مدير عام المؤسسة سلمان القضاة.

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وقال القضاة في بيان الثلاثاء, إن "قيمة مبيعات المتجر الإلكتروني منذ إطلاق الخدمة فاقت التقديرات الأولية بشكل كبير"، دون أن يذكر قيمة هذه المبيعات.

وأضاف أن الإقبال على هذه الخدمة يعود "إلى كفاءة المؤسسة في إدارة المتجر من حيث توفر كافة الأصناف في المتجر وسرعة توصيل الطلبات لأصحابها، إضافة لسهولة استخدام المتجر من قبل المواطنين".



وبين القضاة أن بإمكان المواطنين طلب مشترياتهم من المتجر على مدار الساعة, داعيا إلى التواصل على رقم المتجر (0796327555) للاستفسار عن أي ملاحظات تخص المتجر.



المؤسسة أطلقت هذه الخدمة بجهود وسواعد موظفيها, واقتصرت في الوقت الحالي على توصيل الطلبات لمحافظة العاصمة ليصار إلى تقييمها تمهيدا لنقلها إلى باقي محافظات المملكة.

