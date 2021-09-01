إلقاء القبض على مطلوبين اثنين في الزرقاء

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة التنفيذ القضائي في محافظة الزرقاء حول مكان وجود شخص وبحقه 12 طلباً مالياً بمبالغ مالية تُقدر بثلاثة ملايين ونصف المليون دينار ، حيث جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه.

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وفي سياق متصل تمكن العاملون في إدارة التنفيذ القضائي كذلك من إلقاء القبض في محافظة الزرقاء على شخص مطلوب وبحقه 25 طلباً بمبالغ مالية تزيد عن ثلاثة ملايين دينار ، وسيصار إلى إحالتهما لمصادر طلباتهم القضائية.



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