إنشاء كلية لغات أجنبية في جامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، اليوم الاثنين، عن إنشاء كلية للغات الأجنبية في الجامعة لتوفير تخصصات تطبيقية تحتاجها الأسواق المحلية والخارجية.



وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، اهتمام الجامعة ببرامج وتخصصات فريدة أصبحت مطلباً محلياً وعربياً وعالمياً، مؤكدا أنها تركز في خططها على جودة البرامج ونوعية الخريجين والاهتمام باللغات الأجنبية لمواكبة مستجدات التطور والحداثة في المجالات كافة.

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