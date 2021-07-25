إنشاء مدارس جديدة بالبادية الجنوبية

الوكيل الاخباري -

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قالت مديرة مديرية تربية البادية الجنوبية، الدكتورة سمية البرديني، إنه وبالتعاون مع مجلس محافظة معان، جرى استلام عدد من مشاريع إنشاء مدارس جديدة، والانتهاء من تنفيذ مشاريع أخرى قيد الاستلام.وأضافت الدكتورة البرديني اليوم الأحد، أنه جرى استلام مشروع مدرسة ذكور بسطة الأساسية المختلطة بشكل أولي، وبلغت كلفة الإنشاء 205 آلاف دينار، كما جرى استلام مشروع مدرسة المريغة الأساسية بشكل أولي، وبكلفة تقريبية بلغت 160 ألف دينار، إلى جانب الاستلام الأولي لمشاريع إضافة غرف صفية في مدرستي ذكور الصدقة الأساسية بكلفة 70 ألف دينار، ومدرسة بنات الفرذخ الثانوية بكلفة 110 آلاف دينار وذلك وفق حديثها لوكالة بترا.وأشارت إلى أنه جرى الاستلام الأولي أيضا لمشروع الملعب الخماسي لمدرسة ذكور إيل الأساسية وبلغت تكلفته 50 ألف دينار، مبينة أن تلك المشاريع ستسهم في توفير بيئات تعليمية متطورة للطلبة، كما ستخفض من نسبة المدارس المستأجرة.