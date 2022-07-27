الخميس 28-07-2022
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العثور على جثة ستيني داخل محل في اربد
إنطلاق معسكرات الكشافة والمرشدات بدير علا وعين الباشا
برنامج تدريبي حول تمكين المرأة بالجامعة الأردنية
الخصاونة يفتتح الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون
أخبار الشركات
أخبار الشركات
هواوي تُطلق مجموعة جديدة من المنتجات الرائدة خلال حدث الإطلاق الصيفي في الشرق الأوسط وأفريقيا
ورشة عمل لمشروع الابتكار في قطاع المياه" WASEC" في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
للعام الرابع على التوالي “ZINC” تستمر بعقد ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية
دورات تدريبية لطلبة تخصص المحاسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
كورونا
كورونا