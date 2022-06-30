اطلاق رابط التسجيل لمعسكرات الحسين للعمل والبناء 2022

الوكيل الاخباري-
صرح مدير الاعلام والاتصال الناطق الإعلامي بوزارة الشباب عمر العزام، أن وزارة الشباب أطلقت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي رابط التسجيل لمعسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 تحت شعار "العمل التطوعي عطاء وانتماء" .اضافة اعلان
وقال العزام، إن معسكرات هذا العام وجاهية بالكامل وتحتوي برامج شبابية مميزة لكافة الفئات العمرية، مشيراً إلى ان التسجيل عبر المنصة سهل ويسير، ويتيح للشباب والشابات اختيار المعسكر الأنسب لكلٍّ منهم حسب اهتماماتهم ورغباتهم .
وأضاف العزام أن المعسكرات لهذا العام تأتي بالتزامن مع إطلاق جائزة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي لترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب نظراً لقيمته الإنسانية والمجتمعية .
ودعا العزام الشباب والشابات للتسجيل من خلال الرابط التالي: http://www.alhusseincamps.gov.jo