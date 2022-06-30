السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 12:39 م

اطلاق رابط التسجيل لمعسكرات الحسين للعمل والبناء 2022

1560781567935


الوكيل الاخباري- صرح مدير الاعلام والاتصال الناطق الإعلامي بوزارة الشباب عمر العزام، أن وزارة الشباب أطلقت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي رابط التسجيل لمعسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 تحت شعار "العمل التطوعي عطاء وانتماء" .اضافة اعلان


وقال العزام، إن معسكرات هذا العام وجاهية بالكامل وتحتوي برامج شبابية مميزة لكافة الفئات العمرية، مشيراً إلى ان التسجيل عبر المنصة سهل ويسير، ويتيح للشباب والشابات اختيار المعسكر الأنسب لكلٍّ منهم حسب اهتماماتهم ورغباتهم .

وأضاف العزام أن المعسكرات لهذا العام تأتي بالتزامن مع إطلاق جائزة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي لترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب نظراً لقيمته الإنسانية والمجتمعية .

ودعا العزام الشباب والشابات للتسجيل من خلال الرابط التالي: http://www.alhusseincamps.gov.jo

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
372767_10_1654939938

مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة في المحافظات

logo (1)

أجيال السلام تنفذ مشاريع حماية مجتمعية في 80 مركزا شبابيا

1654177112751

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والمجلس الدنماركي للاجئين