إنقاذ جنين ووالدته في مستشفى معاذ بن جبل

الوكيل الاخباري- أنقذ الفريق الطبي العامل في مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الجمعة سيدة ثلاثينية وجنينها.



وتمكن الأطباء من إنقاذ الجنين من التفاف الحبل السري حول عنقه قبيل الولادة التي أثبتت الفحوصات صوله في ظل معاناة الأم من فقر الدم.



وقال مصدر في الصحة إنه تم التوافق من قبل الفريق الطبي على ضرورة إجراء عملية قيصرية عاجلة، وتمكن خلالها الفريق الطبي من إنقاذ الجنين ، مع الحفاظ على الرحم ، مبيناً بأن المولود والأم الان يتمتعان بصحة جيدة.

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