وزير التعاون الدنماركي يزور مستشفى الجراحات التخصصية في البشير

الوكيل الاخباري - اطلع وزير التعاون الإنمائي الدنماركي، فليمينج مورتنسن، خلال زيارته مستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، يوم أمس الأربعاء، على واقع المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.



وجال الوزير، بحسب بيان من وزارة الصحة اليوم الخميس، يرافقه أمين عام وزارة الصحة لشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة الهام خريسات، وأمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، والوفد المرافق، خلال الزيارة الميدانية على أقسام جراحة الصدر، والأوعية الدموية، والعناية المركزة، والعناية الحثيثة القلبية، وغرفة عمليات القلب والقسطرة، والاشعة.

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