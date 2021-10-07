الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: التعليم الوجاهي لطلبة المدارس مستمر وثابت

دودين يقترح تفعيل قوانين لحذف المحتوى المخالف عن التواصل الاجتماعي

ذوو سيدة أمريكية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين

لجنة الاوبئة : هناك عوامل أكثر خطورة في الشتاء يجب الحذر منها

لجنة الاوبئة : الصحة العالمية دعت إلى عدم التعامل مع الجائحة بأنها انتهت

الحنيطي: ننفذ واجبنا الرئيس بحماية أمن واستقرار المملكة

الكرك: حواريات للحد من الجرائم ومبادرة لتعليم الحرف اليدوية

الهواري: الأردن قبلة السياحة العلاجية في المنطقة

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الخميس، 07-10-2021 04:38 م

وزير التعاون الدنماركي يزور مستشفى الجراحات التخصصية في البشير

وزارة الصحة


 الوكيل الاخباري - اطلع وزير التعاون الإنمائي الدنماركي، فليمينج مورتنسن، خلال زيارته مستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، يوم أمس الأربعاء، على واقع المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

وجال الوزير، بحسب بيان من وزارة الصحة اليوم الخميس، يرافقه أمين عام وزارة الصحة لشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة الهام خريسات، وأمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، والوفد المرافق، خلال الزيارة الميدانية على أقسام جراحة الصدر، والأوعية الدموية، والعناية المركزة، والعناية الحثيثة القلبية، وغرفة عمليات القلب والقسطرة، والاشعة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المدارس

التربية: التعليم الوجاهي لطلبة المدارس مستمر وثابت

1020213175659622198504

دودين يقترح تفعيل قوانين لحذف المحتوى المخالف عن التواصل الاجتماعي

main_image615f0e22ab8e3

ذوو سيدة أمريكية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين

9202123195916810727044

لجنة الاوبئة : هناك عوامل أكثر خطورة في الشتاء يجب الحذر منها

920214204321718613352

لجنة الاوبئة : الصحة العالمية دعت إلى عدم التعامل مع الجائحة بأنها انتهت

9202128121632785128896

الحنيطي: ننفذ واجبنا الرئيس بحماية أمن واستقرار المملكة

أخبار متعلقة
w

مستشفى الجامعة يبحث ووفد فرنسي دعم التطوير المستدام لتأمين إصابات العمل

f

وزير الصحة يتفقد جاهزية الأقسام في مستشفى الأمير حمزة

مستشفى النديم

مستشفى النديم يجري أول عملية منظار للركبة

w

وزير التخطيط يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية مع بلجيكا

وزارة الصحة

تحقيق بوفاة رضيع في مستشفى الملك المؤسس

jn09-720x470

مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى