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السبت، 02-10-2021 06:40 م

وزير الصحة يتفقد جاهزية الأقسام في مستشفى الأمير حمزة

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم أقسام مستشفى الأمير حمزة للوقوف على جاهزية المستشفى في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.

وجال الهواري خلال الزيارة التفقدية التي التقى خلالها مدير المستشفى الدكتور كفاح أبو طربوش في أقسام الاسعاف والطوارئ والعناية المركزة والعمليات. 

وأوعز الوزير إلى إدارة المستشفى برفع وزيادة وتيرة العمل في المستشفى ليعمل بكامل طاقته الاستيعابية نظراً لجاهزيته.

وتفقد الهواري سير العمل بنظام الضغط السلبي والموجب في قسم العناية المركزة الجديد.

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