الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني

السفير العضايلة يفتتح معرضاً في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة

جامعة طبية ومستشفى تعليمي في العقبة بكلفة 120 مليون دينار

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 50 شخصا إلى حي نزال

حملة لإزالة البسطات في الطفيلة

الحكومة تشدد على ضرورة التزام معاصر الزيتون في جرش بأوامر الدفاع

إنقاذ أكثر من 140 مهاجرا من قوارب متجهة إلى جزر الكناري

إجراء عملية نوعية للشفة الأرنبية في مستشفى النديم

محافظ المفرق يتفقد واقع الخدمات الطبية في مستشفى النسائية والأطفال

التربية تنفي اغلاق مدرسة جبة وتحويل التعليم فيها عن بعد

الأربعاء، 13-10-2021 03:53 م

محافظ المفرق يتفقد واقع الخدمات الطبية في مستشفى النسائية والأطفال

10202112155028170001745


الوكيل الاخباري - تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في مستشفى النسائية والأطفال.

واطلع النجادا على واقع الحال في أقسام المستشفى التي تعنى بالخدمات الطبية للنساء والأطفال، إضافة إلى عمليات الولادة والخداج وطوارئ الأطفال والنساء، مؤكدا ضرورة تكامل تلك الخدمات والارتقاء بها وتوفير جميع الأدوية والعلاجات لطالبيها من المراجعين والراقدين على أسرة الشفاء داخل المستشفى.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

انطلاق فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني

w

السفير العضايلة يفتتح معرضاً في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة

العقبة

جامعة طبية ومستشفى تعليمي في العقبة بكلفة 120 مليون دينار

main_image615425c9c15af

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 50 شخصا إلى حي نزال

بسطات خضار وفواكه تحتل جزءا من أحد الشوارع -(الغد)

حملة لإزالة البسطات في الطفيلة

WhatsApp Image 2019-11-09 at 11.56.36(1)

الحكومة تشدد على ضرورة التزام معاصر الزيتون في جرش بأوامر الدفاع

أخبار متعلقة
344801_5_1633847347

عطاءان لمبنى الأحوال المدنية بالمفرق ومدرسة بمأدبا

وزارة الصحة

وزير التعاون الدنماركي يزور مستشفى الجراحات التخصصية في البشير

720211084113190211331

مركز صحي الزعتري سيبقى مفتوحاً أمام متلقي الخدمة

w

بلدية المفرق تستعد لفصل الشتاء

w

مستشفى الجامعة يبحث ووفد فرنسي دعم التطوير المستدام لتأمين إصابات العمل

كورونا 5

تخصيص 400 ألف دينار لاستحداث وحدة غسيل كلى بمستشفى المفرق الحكومي