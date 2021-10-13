محافظ المفرق يتفقد واقع الخدمات الطبية في مستشفى النسائية والأطفال

الوكيل الاخباري - تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في مستشفى النسائية والأطفال.



واطلع النجادا على واقع الحال في أقسام المستشفى التي تعنى بالخدمات الطبية للنساء والأطفال، إضافة إلى عمليات الولادة والخداج وطوارئ الأطفال والنساء، مؤكدا ضرورة تكامل تلك الخدمات والارتقاء بها وتوفير جميع الأدوية والعلاجات لطالبيها من المراجعين والراقدين على أسرة الشفاء داخل المستشفى.

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