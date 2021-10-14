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الخميس، 14-10-2021 04:30 م

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق في مستشفى البادية

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 الوكيل الاخباري - نفذ مستشفى البادية الشمالية الحكومي اليوم الخميس تجربة تمرين وهمي لسيناريوهات حدوث زلزال وحريق بالتعاون مع مديرية دفاع مدني المفرق.

وقال مدير المستشفى الدكتور عبدالله شامخ إن التمرين الذي نفذ من قبل كوادر دفاع مدني المفرق ومجموعة من الكوادر في التخصصات الطبية والتمريضية والإدارية والفنية والخدمات وموظفي الأمن والحماية، يأتي في اطار الجاهزية والاستعداد لمستشفى البادية الشمالية الحكومي واستكمالا للخطط الموضوعة والإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات والكوارث.

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