إيقاف 6 مطاعم احترازيا في الزرقاء

الوكيل الاخباري - أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة الزرقاء احترازياً اليوم الاثنين، 6 مطاعم في مناطق مختلفة في محافظة الزرقاء.

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وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح إن الايقاف الاحترازي للمطاعم الستة جاء بسبب استخدامها مياها غير مطابقة للقواعد الفنية لمياه الشرب والاستعمالات المنزلية والغذائية.

واضاف ان المطاعم لن تواصل العمل إلا بعد تصويب أوضاعها واجراء المسح الفني لعينات المياه وفحصها مخبرياً للتأكد من مطابقتها لمواصفات القاعدة الفنية لمياه الشرب وفقا لقانون الصحة العامة.



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