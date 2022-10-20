اتحاد الجامعات العربية: العالم سيستحدث 133 مليون وظيفة

الوكيل الإخباري- قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ان العالم الذي سيفقد 77 مليون وظيفة العام الحالي، سيتمكن خلال الفترة ذاتها من استحداث 133 مليون وظيفة جديدة.

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وعزا سلامة، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي العشرين والدولي الثالث لكلية التربية بجامعة حلوان المصرية، والذي جاء بعنوان "اعداد المعلم في ضوء متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة"، تلك المتغيرات على الوظائف الى التطور التكنولوجي الهائل الذي رافق الثورة الصناعية الرابعة وسيستمر في الخامسة أيضا.



وبين سلامة، وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الخميس، ان الاختبارات الدولية تشير الى أن تحصيل الطلاب العرب بمادتي الرياضيات والعلوم ضعيف، والبطالة بين خريجي جامعاتنا تصل الى نحو 30 بالمئة من مجمل الخريجين وهذا يدل على ضعف خدمات التعليم وأهمها إعداد المعلم.



وأشار ألى أنه، على الرغم من مبادرات الاصلاح المتنوعة في البلدان العربية بهذا الخصوص، الا أنها لم تصل الى التغيير المطلوب بإعداد المعلم وبناء المهارات والقدرات لدى طلابنا، داعيا الى إعادة صياغة دور المدرس وإعداده لمتطلبات عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتمكين اطراف المعادلة التعليمية من التماشي مع تطور التعليم والتكنولوجيا.



وشدد سلامة على ان اتحاد الجامعات العربية، كمنصة للجامعات العربية وأصحاب المصلحة المعنيين بالتعليم العالي في المنطقة، يسعى للنهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي سيما في مجال البحث والنشر العلمي والتحول الى الرقمية، وبناء القدرات وضمان الجودة ووضع حلول عملية لكثير من هذه التحديات من خلال مشاريعه وبرامجه العلمية والبحثية.



وفي سياق متصل، قال رئيس جامعة حلوان المصرية الدكتور سيد قنديل ان المهارات المطلوبة لطلابنا هي التفكير التحليلي والابتكار والقدرة على حل المشكلات والابداع والمبادرة اضافة الى الاقناع والتفاوض.