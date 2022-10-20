الخميس 20-10-2022
الوكيل الاخباري

مركز الأزمات يحذر المواطنين - تفاصيل

إثيوبيا تكشف عن موعد انعقاد محادثات السلام حول تيغراي

النقل البري: اشتراط حسن السلوك لـ "السائق وكنترول" الباص ليس بقرار جديد

خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان بحي الشيخ جراح

رئيس هيئة الاركان يفتتح مباني جديدة في المنطقة العسكرية الشرقية

موسكو تحذر الغرب من خط الصدام العسكري مع روسيا

ترفيع ضباط في الأمن إلى رتبة لواء وإحالتهم للتقاعد - أسماء

اتحاد الجامعات العربية: العالم سيستحدث 133 مليون وظيفة

أستراليا تحذر من الفيضانات مع تزايد الأمطار

تعرف على المناطق التي ستشهد أمطارًا غزيرة في المملكة - أسماء

الخميس، 20-10-2022 01:09 م

اتحاد الجامعات العربية: العالم سيستحدث 133 مليون وظيفة

164162


الوكيل الإخباري- قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ان العالم الذي سيفقد 77 مليون وظيفة العام الحالي، سيتمكن خلال الفترة ذاتها من استحداث 133 مليون وظيفة جديدة.

اضافة اعلان


وعزا سلامة، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي العشرين والدولي الثالث لكلية التربية بجامعة حلوان المصرية، والذي جاء بعنوان "اعداد المعلم في ضوء متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة"، تلك المتغيرات على الوظائف الى التطور التكنولوجي الهائل الذي رافق الثورة الصناعية الرابعة وسيستمر في الخامسة أيضا.


وبين سلامة، وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الخميس، ان الاختبارات الدولية تشير الى أن تحصيل الطلاب العرب بمادتي الرياضيات والعلوم ضعيف، والبطالة بين خريجي جامعاتنا تصل الى نحو 30 بالمئة من مجمل الخريجين وهذا يدل على ضعف خدمات التعليم وأهمها إعداد المعلم.


وأشار ألى أنه، على الرغم من مبادرات الاصلاح المتنوعة في البلدان العربية بهذا الخصوص، الا أنها لم تصل الى التغيير المطلوب بإعداد المعلم وبناء المهارات والقدرات لدى طلابنا، داعيا الى إعادة صياغة دور المدرس وإعداده لمتطلبات عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتمكين اطراف المعادلة التعليمية من التماشي مع تطور التعليم والتكنولوجيا.


وشدد سلامة على ان اتحاد الجامعات العربية، كمنصة للجامعات العربية وأصحاب المصلحة المعنيين بالتعليم العالي في المنطقة، يسعى للنهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي سيما في مجال البحث والنشر العلمي والتحول الى الرقمية، وبناء القدرات وضمان الجودة ووضع حلول عملية لكثير من هذه التحديات من خلال مشاريعه وبرامجه العلمية والبحثية.


وفي سياق متصل، قال رئيس جامعة حلوان المصرية الدكتور سيد قنديل ان المهارات المطلوبة لطلابنا هي التفكير التحليلي والابتكار والقدرة على حل المشكلات والابداع والمبادرة اضافة الى الاقناع والتفاوض.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1666265372460

رئيس الوزراء يلتقي وزراء شؤون اجتماعية عرب

1666264702738

الأردن والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية

442740Image1

الأمن يوضح حول عقوبة البلطجة في الأردن

ثثث

مركز الأزمات يحذر المواطنين - تفاصيل

d991422b-67ab-4b67-86b6-5cc1c65a553a

النقل البري: اشتراط حسن السلوك لـ "السائق وكنترول" الباص ليس بقرار جديد

1666262645969

رئيس هيئة الاركان يفتتح مباني جديدة في المنطقة العسكرية الشرقية