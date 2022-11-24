مادبا : ورشة عمل حول دور المرأة بمواجهة الفكر المتطرف

الوكيل الاخباري - نظم مركز السلم المجتمعي التابع لإدارة الأمن الوقائي في مديرية الأمن العام بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الألمانية الأردنية ورشة عمل حول دور المرأة في مواجهة التطرف بمشاركة ممثلات عن عدد من المؤسسات العسكرية والمدنية المعنية بالأسرة والطفل والمرأة.



وتهدف الورشة إلى إبراز دور الأسرة في العملية الأمنية وتوطيد العلاقة بين رجل الأمن والأسرة للتعاون معًا وبناء جسور الثقة، وإحداث التغييرات المعرفية والسلوكية والفنية بين مرتبات الشرطة النسائية وتعميق الشعور بالانتماء وبث روح الانضباط وترسيخ القيم السلمية والأخلاق الحميدة في نفوس المشاركين، من خلال التركيز على المخزون الفكري والمعرفي لدى المشاركات من العنصر النسائي.

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