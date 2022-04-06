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الأربعاء، 06-04-2022 04:24 م

اتحاد جمعيات إربد يدعو لتوحيد الخدمات المقدمة للأيتام

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة إربد، صلاح الزعبي، إلى وضع خطة شمولية لتوحيد الخدمات المقدمة للمجتمع في إربد، ومن ضمنها زيادة الكفالات للأيتام، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات الوطنية لخدمة الأيتام.

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وقال في بيان، صحفي اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم اليتيم، إن عدد الأيتام في محافظة إربد يزيد عن 6000 يتيم دون سن 18 عاما، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجمعيات وتشجيع أهل الخير وتحفيز أفراد المجتمع لتقديم تبرعاتهم لدعم الأيتام وفاقدي السند الأسري، لا سيما في شهر رمضان المبارك.

 

وأشاد الزعبي بدور دور الرعاية في إربد بتوفير بيئة آمنة تمنح الأطفال الشعور بالمحبة والأمان مع الأم البديلة التي يجب على الجمعيات تفعيل دورها في مراكز ودور الرعاية.


وحث رئيس الاتحاد جميع الجمعيات الخيرية مؤسسات المجتمع المدني على حماية الأطفال الأيتام من خلال الكفالات الشهرية، وتوفير الدعم المادي والمعنوي إلى جانب المساحات الآمنة لهم ودعمهم داخل المدارس، وتقديم خطط لكفالاتهم بما يضمن حقهم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.


وأعلن عن استعداد الاتحاد للتضامن مع الجمعيات كافة لبدء برنامج متكامل لكفالات الأيتام، وتوفير الدعم والحماية الاقتصادية لهم.

 




 

 


 

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