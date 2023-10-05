الخرابشة: نستورد يومياً من مصر 35 مليون قدم مكعب من الغاز

الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الأردن يستورد من مصر 35 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

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وقال الخرابشة، في تصريحات لقناة عربية CNBC، على هامش مؤتمر أديبيك في أبوظبي، إن استيراد هذه الكميات تأتي بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ومصر.



وأشار إلى أن الأردن يعتزم زيادة إنتاج الزيت الصخري بحقل الريشة الغازي لـ 200 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2030، مؤكداً أن المملكة تسعى للتحول الأخضر و الاستثمار بالطاقة النظيفة.



وأضاف أن قطاع التعدين يعتبر قيمة مضافة لاقتصاد الأردن، وأنه بحسب رؤية التحديث الاقتصادي، ساهم قطاع التعدين بـ 700 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي ويمكن أن يتضاعف 3 مرات عام 2033.