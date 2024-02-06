الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 06-02-2024 04:42 م

اتفاقية تعاون بين معهد الدراسات المصرفية وجمعية "إنتاج"

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الوكيل الاخباري - وقع معهد الدراسات المصرفية، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، اتفاقية تعاون، في مجال بناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوعي والثقافة في المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والابتكار.

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وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور رياض الهنداوي، والرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، بحضور نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما.

 

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