اتفاقية تعاون بين معهد الدراسات المصرفية وجمعية "إنتاج"

الوكيل الاخباري - وقع معهد الدراسات المصرفية، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، اتفاقية تعاون، في مجال بناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوعي والثقافة في المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والابتكار.

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وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور رياض الهنداوي، والرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، بحضور نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما.