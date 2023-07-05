اتفاقية تعاون بين وزارة التربية وجامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري- وقعت وزارة التربية والتعليم، وجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون بهدف المباشرة بتنفيذ الإجراءات الكفيلة بتحديد وفرز وإعادة تخصيص ونقل ملكية وتوحيد قطع الأراضي بين الجانبين.

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ووقع الاتفاقية، وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ورئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور خليل الحياري.



وأكد محافظة أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع الوزارة والجامعة، مثمنا الجهود التي أثمرت حلولا عملية خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي ما بين الجانبين.



من جانبه، أعرب العجلوني عن شكره للوزارة لدعمها الكامل في حل القضايا المتعلقة بتخصيص الأراضي بين الطرفين، مشيدا بعلاقات التعاون القائمة بين الوزارة والجامعة.



وبحسب الاتفاقية، ستقوم الوزارة بإخلاء وتسليم مبنى مدرسة الأميرة رحمة، وروضة الأميرة عالية في منطقة الشميساني بعمان لصالح الجامعة.



وجرى الاتفاق على تحديد وفرز الجزء الواقع ضمن أسوار مدرسة حسني فريز بالسلط، والأراضي المقام عليها مدرسة رفيدة الأسلمية بالزرقاء، وأرض مستودعات وزارة التربية والتعليم / كلية الهندسة التكنولوجية - ماركا، لصالح وزارة التربية.

كما جرى الاتفاق على تحديد وفرز الجزء المقام عليه المبنى الرئيسي لمدرسة خالد بن الوليد الأساسية للبنين/كلية إربد الجامعية/محافظة إربد، لصالح الوزارة، وتحديد قطع الأراضي الفارغة والمجاورة للمدرسة والمقام عليها مبان للوزارة وتخصيصها لصالح الجامعة.



وتضمنت الاتفاقية، تنازل الوزارة عن قطعة الأرض الفارغة رقم (206) من أراضي السلط، حوض رقم (60) وادي كديش، وتحديد وفرز مساحات قطع أراضي كلية الحصن الجامعية/محافظة إربد، الواقعة ضمن أسوار كلية الحصن الجامعية وتخصيصها لصالح الجامعة.