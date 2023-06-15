وزير التربية : سنمدد العام الدراسي المقبل بواقع 4 أسابيع

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي المحافظة، الخميس، إن الفاقد التعليمي كبير جدا ومقلق، مشيرا إلى الحاجة لمعالجته عبر تمديد العام الدراسي المقبل.

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وأضاف المحافظة أنه سيتم زيادة العام الدراسي المقبل بواقع أسبوعين في الفصل الأول، وأسبوعين في الفصل الثاني.



وبين أن برنامج تعويض الفاقد التعليمي مخصص للصفوف من الرابع وحتى التاسع.



ولفت إلى أن الفاقد التعليمي وصل إلى أكثر من 60% ولا يوجد خيار إلا معالجته، موضحا أن هناك خطة لمعالجة الفاقد التعليمي في الصفوف الثلاث الأولى.



وتابع أن الإجراءات التي أقرت في الخطة العلاجية ستطبق على 3 سنوات قادمة.



وأوضح أن اختبارا تشخيصيا طبق العام الماضي على أكثر من 800 ألف طالب، كما أجريت دراسة أخرى خلصت إلى وجود فاقد تعليمي كبير.