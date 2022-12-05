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الإثنين، 05-12-2022 10:54 م

اتفاق ينهي أزمة توقف الشاحنات

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الوكيل الاخباري - عادت حركة الشاحنات على محور عمان العقبة إلى طبيعتها مع التوصل لاتفاق بين هيئة تنظيم النقل البري ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة لتعديل أجور نقل البضائع.

وقال رئيس النقابة محمد خير الدواد، إن الأجور ستحدد وفق لائحة استرشادية تصدرها الهيئة وستكون مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة "عطاء التموين" على أن تخضع الأجور الجديدة لمعادلة تسعيرة المحروقات ارتفاعا أو انخفاضا اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأضاف الداود في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن الاتفاق الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من السابع من الشهر الجاري، شمل إضافة مبلغ 1.5 دينار على أجور نقل الفوسفات والبوتاس والكبريت.

ولفت إلى أن الاتفاق شمل أيضا رفع سعر شحن الحاويات لتصبح 500 دينار بدلا من 448 ديناراً لغاية وزن 25 طناً للحاوية على محور عمان العقبة.

وأكد الداود عودة حركة الشاحنات إلى طبيعتها اعتبارا من هذه الليلة.

وأضاف أنه جرى الاتفاق أيضا مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل على تشكيل لجنة تبحث جملة من التحديات التي يواجهها القطاع.

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