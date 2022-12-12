اجتماعات وزاريَّة أردنيَّة سعوديَّة في الرِّياض تؤكِّد تعزيز علاقات التَّعاون الثُّنائي

الوكيل الاخباري - في إطار زيارة العمل التي يُجريها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الرِّياض على رأس وفد وزاري، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين في المملكة العربيَّة السعوديَّة؛ عُقِدت اجتماعات وزاريَّة أردنيَّة - سعوديَّة، اليوم الاثنين، جرى خلالها بحث أوجه تعزيز التَّعاون الثُّنائي بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات.



وضمَّت الاجتماعات عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء للشُّؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشّريدة، ووزراء المياه والريّ المهندس محمَّد النجَّار، والطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، والماليَّة الدكتور محمَّد العسعس، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين ووزير العمل يوسف الشَّمالي.



كما ضمَّت عن الجانب السُّعودي وزير الطَّاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير النَّقل والخدمات اللوجستيَّة صالح بن ناصر الجاسر، ووزير التِّجارة ووزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الماليَّة محمَّد بن عبدالله الجدعان.



بدورهم، عرض أعضاء الوفد الوزاري الأردني جملة من القضايا والملفَّات والمشاريع المقترحة التي من شأنها تعميق آفاق التَّعاون الثُّنائي بين البلدين الشَّقيقين في مجالات الصِّناعة والتَّبادل التِّجاري والاستثمار والنَّقل والطٌّرق والطَّاقة والمياه والجمارك وغيرها.



وثمَّن الوزراء وقوف المملكة العربيَّة السعوديَّة إلى جانب الأردن في مختلف الظُّروف والأحوال، والمساهمات التي قدَّمتها لدعم الاقتصاد الأردني وإقامة المشاريع التنمويَّة والاستثماريَّة، ما يعكس عُمق العلاقات بين البلدين الشَّقيقين ومتانتها وحرص قيادتيهما الحكيمتين الدَّائم على استمرارها في هذا الإطار المتميِّز.



وأكَّد الوفد الوزاري السُّعودي حرص المملكة العربيَّة السعوديَّة على تعزيز العلاقات الأخويَّة والاستراتيجيَّة مع الأردن في مختلف المجالات، ووقوفهم إلى جانبه ومساندته على تجاوز التحدِّيات الاقتصاديَّة ودعم مسيرته الإصلاحيَّة والتنمويَّة.



كما أبدوا اهتماماً كبيراً بالمقترحات ومشاريع الشَّراكة والتَّعاون التي طرحها الوفد الوزاري الأردني، مؤكِّدين أهميَّتها في تعزيز مستوى التَّعاون الثُّنائي وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشَّعبين الشَّقيقين، وحرصهم على تذليل أيّ عقبات أو معيقات تحول دون الاستفادة المتبادلة منها.



واتَّفق الجانبان على الإسراع في دراسة مذكَّرات التَّفاهم المقترحة بين البلدين في العديد من المجالات؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللُّجنة المشتركة الأردنيَّة - السعوديَّة المقبلة التي ستعقد في الرياض.



كما وعد الجانب السّعودي بدراسة طلب الجانب الأردني باستثناء الشَّاحنات الأردنيَّة المارَّة (ترانزيت) عبر الأراضي السعوديَّة من شرط العُمر التَّشغيلي المقرَّر بعشرين عاماً.



بدوره، قال وزير النَّقل والخدمات اللوجستيَّة السَّعودي صالح بن ناصر الجاسر إنَّ أهم ما يميِّز الأردن كفاءاتها البشريَّة، وهذا أهمُّ مورد تستند إليه الأمم في بناء حضاراتها.



وأضاف الجاسر: لن نتأخر يوماً في الوقوف مع الأردن وتعميق علاقات التَّعاون الأخوي بيننا، مؤكِّداً أهميَّة انعقاد اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة - السعوديَّة المُشتركة ودورها في دفع ملفَّات التَّعاون الثُّنائي، خصوصاً في زيادة فرص التَّبادل التِّجاري والفنّي، وتعزيز الاستثمار، ودراسة جميع المشروعات الاستراتيجيَّة المشتركة والفُرص المتاحة، وتذليل أي معيقات قد تطرأ.

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