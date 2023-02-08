اجتماع أردني عراقي الأربعاء لبحث ملفات تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين

الوكيل الاخباري - تبحث اللجنة الأردنية العراقية المشتركة الأربعاء وعلى مدار يومين، العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.

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وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إنه على أجندة اللجنة المشتركة العديد من الملفات، حيث ستبحث تعزيز التجارة البينية وإزالة الصعوبات التي تواجهها، وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة في العراق والأردن.



وأشار الشمالي وهو وزير العمل أيضا الذي يرأس الجانب الأردني في هذه الاجتماعات، إلى أنه سيجري العمل على إقامة مشاريع استثمارية خاصة في ضوء مزايا وحوافز غير مسبوقة وفرها قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، وكذلك وجود العديد من المجالات للاستثمار في العراق.

وأضاف أن الاجتماعات ستتناول متابعة سير العمل بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، ومشروعات التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، والتعاون في مجالات الطاقة والنقل والجمارك والصحة والغذاء والتجارة والصناعة وغيرها من المجالات.



منتدى أعمال

وفي السياق، تبدأ في بغداد، الأربعاء، فعاليات منتدى الأعمال الأردني- العراقي بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.



ويعقد المنتدى تحت شعار الشراكة من أجل المستقبل ويستمر لـ 3 أيام وتنظمه كل من غرفتي تجارة وصناعة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين.

ويضم الوفد الأردني المشارك في أعمال المنتدى، ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها المواد الغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والألبسة والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري والسياحي والزراعي والتعدين والصناعات البلاستيكية.



ويشكل المنتدى فرصة لتمكين القطاع الخاص الأردني والعراقي للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات اقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والاستفادة من الفرص المتاحة وتعظيم الإنجازات للوصول إلى رؤى مستقبلية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين الطرفين.

ويتضمن المنتدى الذي يعقد على هامش اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة، لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها العراقية، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.



ويأمل القطاع الخاص بأن تسهم الزيارة إلى العراق برفع المبادلات التجارية بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وبناء وحدة اقتصادية.



ويعتبر الوفد من أكبر الوفود الاقتصادية التي تزور العاصمة بغداد ما يعكس حجم الاهتمام الأردني لبناء علاقات اقتصادية متينة مع العراق ومتابعة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية على مختلف المستويات.

ومبادلات الأردن والعراق التجارية زادت خلال 11 شهراً من العام الماضي لتصل إلى نحو 707 ملايين دينار، مقابل 415 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021.