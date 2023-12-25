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الإثنين، 25-12-2023 08:51 م

اجتماع حكومي الثلاثاء

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الاخباري - يعقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة. لبحث تحديات السياحة في ظل الأزمات

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