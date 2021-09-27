اجتماع حكومي في إدارة الأزمات لبحث الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي مطلع أن مسؤولين في وزارة الصحة يعقدون اجتماعا هاما في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ظهر اليوم الاثنين.

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ولفت المصدر لـ" الوكيل الإخباري" أنه يتم البحث في المنحنى الوبائي على ضوء فتح القطاعات الاقتصادية وعودة الطلاب إلى المدارس لتلقي التعليم الوجاهي ، عدا عن إقامة مهرجان جرش خلال الشهر الحالي .

" وسيتم خلال الاجتماع النظر بأعداد إصابات ووفيات كورونا ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات ليصار إلى اتخاذ التوصيات المناسبة للحدّ من انتشار فيروس كورونا في المملكة" ، وفق المصدر .

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