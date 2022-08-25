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الخميس، 25-08-2022 06:29 م

اجتماع فريق عمل التعليم العالي بين الاردن ودول مجلس التعاون

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الوكيل الاخباري - عقد فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال التعليم العالي اجتماعًا بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث العديد من المحاور في مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بمجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الفريق الأردني المشارك في هذه الاجتماعات عن قطاعي التعليم العام، والتعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى استعداد الأردن للمضي قدمًا بتفعيل العمل المشترك مع هذه الدول في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

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