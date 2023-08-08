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الثلاثاء، 08-08-2023 06:29 م

اجتماع في الرصيفة يبحث الواقع المروري

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الوكيل الاخباري- عقدت لجنة السلامة المرورية في لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة متصرف اللواء، الدكتور خلف بني خالد؛ لبحث الواقع المروري، ووضع التصور اللازم الذي يخدم السلامة المرورية في شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين/ياجوز.

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وناقش الاجتماع، الملاحظات الواردة للمتصرفية عن الحالة المرورية للشارع ومنها المطبات، والفتحات الالتفافية على الطريق، والحاجة لتعديل مواقع بعض الإشارات الضوئية، إضافة لوجود اعتداءات على حرم الشارع من قبل البسطات والمحال التجارية.


وحضر الاجتماع رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي ورئيس قسم السير في مديرية شرطة لواء الرصيفة الرائد حمزة الشوابكة، ومندوبو مديرية أشغال محافظة الزرقاء المهندسة سحر السباعي والمهندس زكريا العذاربة، ومديرة هندسة المرور في بلدية الرصيفة المهندسة سوسن عزوقة.


وبين بني خالد إن هذا الشارع يعتبر أكثر الشوارع حيوية في اللواء كونه يربط بين محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، ويقع ضمنه مراكز تجارية حيوية، مع اكتظاظ سكاني كبير، كما يشهد حركة مرورية كثيفة على مدار الساعة.


وأشار إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من التوصيات لإيجاد الحلول المناسبة للسلبيات، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، والتخفيف من الازدحامات المرورية على الإشارات الضوئية ومواقع الالتفاف.

 




 

 


 

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