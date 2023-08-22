الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم

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الثلاثاء، 22-08-2023 08:49 ص

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم

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الوكيل الإخباري - يعقد في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، اجتماع لمناقشة قرار نقابة الأطباء المتعلق بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء الأردنية حازم القرالة.اضافة اعلان


وقال القرالة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الاجتماع الذي سيعقد في العاشرة من صباح اليوم سيكون مغلقا أمام وسائل الإعلام، وسيبحث حلولا لتطبيق التسعيرة الجديدة التي أعلنت عنها نقابة الأطباء.

وأضاف أن الاجتماع سيضم وزير الصحة والبنك المركزي وممثلين عن نقابة الأطباء والاتحاد الأردني لشركات التأمين والأطراف ذات العلاقة.

وكان أعلن مجلس نقابة الأطباء مؤخرا، التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021.

 




 

 


 

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