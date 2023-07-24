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الإثنين، 24-07-2023 05:48 م

تخصيص مقاعد طبية لمرضى السرطان

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس التعليم العالي، تخصيص مقاعد محددة للطلبة مرضى السرطان تشمل مقعد طب بشري، ومقعد طب أسنان، ومقعد واحد في تخصص صيدلة أو دكتور الصيدلة، ومقعدين في كل تخصص في كل جامعة يتنافس عليها الطلبة فيما بينهم.

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وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، اليوم الاثنين، إن هذا القرار من أبرز التعديلات التي جرت على السياسات العامة لقبول الطلبة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي المقبل 2023-2024، والتي أقرها مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.


وبين الخطيب أن الوزارة اشترطت أن يحضر الطالب تقريرا طبيا معتمدا يشخص حالته صادر عن مركز الحسين للسرطان، أو عن المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية على أن لا يكون قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر.


وشملت الشروط إحضار صورة عن الإعفاء الطبي من الجهة التي تكفلت بعلاج الطالب على أن يكون ساري المفعول، علما بأن مجلس التعليم العالي شكل لجنة تكون مهمتها تدقيق الوثائق المقدمة من قبل الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد.


وقال الخطيب إن وحدة التنسيق ستعلن عن موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من هذه المقاعد، والمتوقع أن يكون بعد إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي " للدورة الحالية.


وأضاف أن هذا الإجراء يأتي إيمانا من مجلس التعليم العالي بضرورة مراعاة الوضع الإنساني للطلبة من مرضى السرطان، وأهمية مساندتهم بسبب الطبيعة الخاصة لهذا المرض، والتي تستدعي التحاقهم للدراسة في جامعات قريبة من أماكن علاجهم.

 




 

 


 

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