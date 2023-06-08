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الخميس، 08-06-2023 06:23 م

اجتماع وزاري أردني سعودي يناقش جهود الشراكات وآليات التعاون

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الوكيل الاخباري - عقد اليوم الخميس في وزارة الزراعة الأردنية اجتماع ضم وزير الزراعة المهندس خالد الحنفيات ووزير المياه والري المهندس محمد النجار ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة ووزير المياه والزراعة والبيئة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بحضور السفير السعودي لدى المملكة نايف السديري والوفد السعودي المرافق.

وناقش الاجتماع جهود الشراكات وآليات التعاون لخدمة شعبي البلدين، في ظل قيادتي البلدين الشقيقين.

وبين الحنيفات أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إرسال وفد فني من الحكومة السعودية لمتابعة الوضع الوبائي، وآليات التعامل معه خلال 48 ساعة المقبلة، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرارات المناسبة لصادرات المواشي الأردنية للسعودية قبيل عيد الأضحى.

وأشار الحنفيات إلى عمق العلاقات الأردنية السعودية والتي تنبع من توجيهات القيادة في كلا البلدين الشقيقين، منوها إلى الاتفاق حول مذكرة تفاهم بين البلدين تسهم بنقل التجارب بين البلدين في مجال الحصاد المائي والتقنيات والآليات في المجال المائي والمشاريع البيئية وفق توجهات وخطط البلدين والتي تتشابه في كثير من التوجهات التي تخص التوسع بالرقعة الخضراء إضافة إلى الخبرات في المجال النباتي والحيواني.

من جهته، أكد الوزير السعودي عمق العلاقات السعودية الأردنية وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم البلدين الشقيقين، وبما يمثل رؤية القيادتين التي يتم ترجمتها من خلال هذه الاجتماعات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تخص الاهتمام المشترك لدى البلدين في القطاع الزراعي والبيئي وقطاع المياه.

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