مسيس : قيمة مخالفة قطع الإشارة الضوئية متواضعة

الوكيل الاخباري - أشاد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، وفائي مسيس، بموافقة الحكومة على الأسباب الموجبة لمعدل قانون السير.



وقال مسيس، في تصريحات صحفية، "نتطلع برؤية التعديلات على أرض الواقع قريبًا، ونتطلع أيضا أن تكون الجمعية جزء من عملية النقاش حول التعديلات".



وأضاف، "منظومة السلامة المرورية تعد متكاملة تبدأ من التوعية وصولا إلى تطبيق القانون والتشريعات (..)، وبنظري قيمة مخالفة قطع الإشارة الضوئية تعد رقمًا متواضعًا، وبحاجة لتغليظها".



وأكمل، "بدأنا نرى الاستهتار بالقيادة وعدم اتباع بقواعد المرورية الموجودة، ونراها بخسائر الأرواح".

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