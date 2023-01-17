اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

الوكيل الاخباري - تدارس اجتماع عقد في مبنى محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع المدينة.



وتوافق المشاركون في الاجتماع، الذي ضم محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلديتها الدكتور نبيل الكوفحي، ومدير شرطتها العميد هزاع الطورة، ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة، على توحيد الجهود وتكثيفها؛ للحد من الانتشار العشوائي للبسطات في شوارع المدينة وخفض أعدادها بنسبة 50 بالمئة في المرحلة الأولى من خطة العمل التي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم.

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