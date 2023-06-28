الأربعاء 28-06-2023
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الأربعاء، 28-06-2023 08:45 م

الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

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الوكيل الإخباري - أدان الأردن، اليوم الأربعاء، إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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واعتبرت وزارة الخارجية أن إحراق المصحف عمل تحريضي وعنصري مرفوض.


وقالت إنّ إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً، مؤكدة ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة، ووجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز.


وجددت الوزارة على ضرورة التصدي لهذه الأفعال وعدم السماح بها، وتضافر الجهود لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، باعتبارها مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.

 




 

 


 

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