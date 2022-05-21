اجراءات حكومية عاجلة لمتابعة مرض جدري القرود

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد امين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة والامراض السارية الدكتور رائد الشبول ان الوزارة اكدت على المعابر الحدودية والمطارات ولفرق التقصي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أي حالة اشتباه لأعراض مرض "جدري القرود" .



وقال الشبول في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة تتابع جميع الامراض التي يتم الاعلان عنها عالمياً وتؤكد على ضرورة التعامل مع اي حالة مشتبه بها ممكن ان تدخل المملكة .



بدوره قرر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عقد اجتماع لبحث تطورات "جدري القرود"، الأحد، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية المختبرات، ومناقشة تطورات الوضع الوبائي المحلي والدولي .



وقال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن وزارة الصحة عممت على القطاعات الصحية للتنبه من جدري القرود والتبليغ الفوري في حال وجود أي إصابة محتملة.



وأوضح أن فرصة انتشار الفايروس ضعيفة وان طرق الانتشار غير مكتملة وواضحة المعالم ، مؤكداً أن الأردن لا يوجد به أي حالة محتملة من هذا المرض.

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